На Западе не обсуждают варианты развития событий в случае поражения Украины

На Западе не обсуждают альтернативы по Украине на случай, если она не одержит «абсолютную победу». Подробности сообщает РИА Новости .

О том, что существует «политическое табу» на такие обсуждения, сообщили западные СМИ. По словам бывшего американского чиновника Чарльза Капчана, из-за медленных темпов контрнаступления некоторые представители власти США начинают обвинять Украину в происходящем, а правительство Запада ощущает свою уязвимость после массовых поставок вооружения Киеву. Он также отметил, что политическая ситуация ужесточилась, на обсуждение альтернативного финала, при котором Украина не победит, наложили табу.

Капчан уверен, что сейчас наступил тот самый момент, когда Западу пора обсудить другие варианты решения конфликта, но открытое обсуждение такого плана невозможно. При этом он указал, что представители ЕС И НАТО продолжают твердить о необходимости и дальше оказывать помощь Украине, пока это требуется.