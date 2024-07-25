На Западе раскрыли, что именно разрушило отношения России со странами НАТО

Норвежский политолог назвал главную причину, из-за которой Москва сменила свой курс на Восток. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети X.

По словам Гленна Дизена, Россия несколько десятков лет прикладывала усилия для развития общеевропейской архитектуры безопасности, а также демонстрировала стремление «интегрироваться с Западом». Однако, желание НАТО достичь гегемонии привело к тому, что все это рухнуло еще десять лет назад – в 2014-м году.

Североатлантический альянс желает иметь большую сферу влияния. Именно это, как считает политолог, и «разозлило» Москву. Теперь Россия решила развивать и укреплять отношения с Востоком. При этом страна не представляет какой-либо угрозы для НАТО. Однако, любые опасные действия будут приняты во внимание.