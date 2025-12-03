Дональд Трамп, действующий президент США, вновь привлек внимание общественности, появившись на публике с телесным пластырем на запястье. Об этом информирует агентство РИА Новости.

Во вторник, 2 декабря, американский президент посетил заседание Кабинета министров, имея при себе медицинский аксессуар. Ранее в тот же день, когда Трамп возвращался из Флориды в Вашингтон на самолете, он также был замечен с аналогичным пластырем.

В Белом доме не объяснили, почему Трамп носит пластырь.

У американского лидера ранее был замечен синяк на внешней стороне запястья. 17 июля пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что у Дональда Трампа диагностировали венозную недостаточность, а синяк появлялся из-за частых ежедневных рукопожатий. Причины, по которым он сейчас носит пластырь, остаются неизвестными.

Ранее сообщалось, что Уиткофф с зятем Трампа перед встречей с Путиным поели в ресторане Москвы на среднюю пенсию россиянина.