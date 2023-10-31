На железнодорожном переезде в районе ПАО «Гофрон» временно ограничат движение

В период с 1 по 14 ноября 2023 года будет производиться демонтаж железнодорожного переезда в районе ПАО «Гофрон», сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.

На данный момент согласованы схемы организации дорожного движения с ГБУ МО «Мосавтодор» с временным сужением проезжей части на железнодорожном переезде для его демонтажа и восстановления асфальтового покрытия.

«Движение будет организовано в две полосы. Приносим извинения за доставленные неудобства», — добавили в ведомстве.

Автомобилистов призывают соблюдать правила дорожного движения и заранее планировать маршрут.