На жителя России напали в Таиланде: пострадавший в коме

Россиянин владеет кафе в этом городе, и нападение было совершено как раз рядом с заведением. Его ранили прямо в машине днем. Полиция сразу отправилась на место, а после осмотрела синий седан, в котором было видно четыре следа от пули.

Пострадавший россиянин в коме, у него обнаружены ранения от огнестрельного оружия в груди, плече и туловище. Как сообщают очевидцы, нападавший был не местным, он приехал на мотоцикле, совершил четыре выстрела и скрылся, выбросив одежду и оружие в реку.