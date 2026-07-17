На знаменитое озеро Комо теперь не сунешься в купальнике: Варенна ввела штрафы до 200 евро

В итальянской коммуне Варенна на восточном берегу озера Комо ввели штрафы за появление в общественных местах в купальниках и с обнажённым торсом. Как пишет CNN Travel, нарушителям грозит взыскание до 200 евро.

Единственными местами, где разрешено находиться в пляжной одежде, остаются пляжи, пирсы и причалы. Одновременно местные власти ограничили размер тургрупп — не более 25 человек, а гидам запретили использовать громкоговорители, за что также предусмотрен штраф до 400 евро. Такие меры в Варенне, расположенной примерно в часе езды от Милана, объясняют желанием сдержать туристический поток и сохранить культурное и историческое наследие, благодаря которому сюда приезжают съёмки фильмов — от «Казино Рояль» до «Двенадцати друзей Оушена».