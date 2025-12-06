Набережная и сквер «Журавли» в Ивантеевке готовятся к масштабному обновлению

Фото: [ пресс-служба администрации Г. о. Пушкинский/Артем Садула ]

Сквер «Журавли» и набережная реки Уча на улице Рощинской в Ивантеевке станут основными объектами комплексного благоустройства в 2026 году в Городском округе Пушкинский.

Соответствующие планы были утверждены на рабочей встрече депутатов с заместителем главы администрации.

Параллельно запланировано обновление ряда дворовых территорий в населенных пунктах округа. Перечень адресов, включающий дома в Пушкино, Красноармейске и Ивантеевке, был сформирован с учетом обращений местных жителей.

В рамках развития детской инфраструктуры в следующем году будет установлено 17 новых игровых площадок. Три из них будут оборудованы в рамках отдельной губернаторской программы в Пушкино, Ивантеевке и поселке Правдинский.

Также продолжится программа создания удобных пешеходных связей — «народных троп». Работы по замене покрытия и обустройству маршрутов пройдут на 27 объектах в разных микрорайонах округа.

В сфере дорожного хозяйства намечен текущий ремонт на улицах Садовая, Толмачева и Главная. Отдельным проектом станет строительство подъездного пути для жителей деревни Митрополье.