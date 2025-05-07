Набережная Каширы получила новое художественное оформление
Фото: [Администрация Кашира г.о.]
Жители и гости Каширы могут оценить свежее оформление набережной – здесь появилось масштабное граффити. Яркое и красочное изображение родника, утопающего в листве, создала кисть местного стрит-арт мастера Ивана Карамнова.
Это не первый вклад Ивана в облик города. Недавно он реализовал проект мурала на стене дома по адресу Садовая, 1к3, посвященный героям, отдавших свои жизни в зоне проведения специальной военной операции. Для точной реализации столь крупного полотна художник применил свою авторскую методику разметки. Главная цель мурала – увековечить память о защитниках Родины.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о неизменной поддержке семей участников специальной военной операции.
«Что касается помощи – это наш долг, и в ней задействовано множество людей разных возрастов и социального положения. Мы будем и впредь проявлять максимум заботы и внимания как к семьям, так и к детям», — подчеркнул Воробьев.