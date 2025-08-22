Набережную Дмитрия Донского в Коломне ждет обновление

Концепция преображения набережной Дмитрия Донского, расположенной в микрорайоне Колычево, родилась благодаря инициативе местных жителей. В 2021 году они обратились к депутату Государственной Думы Никите Чаплину с просьбой о благоустройстве.

«Я испытываю огромное уважение к нашим землякам! Именно благодаря их активности мы получили возможность выиграть конкурс на благоустройство набережной Дмитрия Донского. Отличную идею поддержал и наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьев. Я убежден, что совместными усилиями мы сможем сделать наш город еще более привлекательным и комфортным для жизни», – заявил глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

В минувшем году состоялось публичное обсуждение, в рамках которого жители микрорайона Колычево поделились своим видением будущего облика набережной. Коломенцы могли выразить свои предложения и пожелания любым удобным способом: в письменной форме, отправив сообщение в администрацию округа, лично, приняв участие в семинаре в молодежном центре «Русь», или проголосовав в онлайн-опросе.

Жители Коломны запросили организацию уличных уборных, зон отдыха и специально отведенной площадки для пикников. Среди предложений, которые были учтены экспертной комиссией, были просьбы о создании мест для выгула собак, точек общественного питания, площадок для проведения культурных мероприятий, парковки и реконструкции лестницы, ведущей к нижней части набережной. Представители спортивного сообщества предложили интегрировать проект благоустройства с развитием горнолыжного склона, который ранее располагался на набережной. Собранные предложения и замечания позволили Коломне успешно пробиться в число лидеров Всероссийского конкурса и завоевать победу.