Набережную планируют благоустроить в подмосковном поселке Дубровицы

В следующем году начнется благоустройство набережной «Певческое поле» в поселке Дубровицы городского округа Подольск. Об этом рассказали в региональном Минблаго.

Отмечается, что Певческое поле находится у подножия Знаменской церкви при слиянии рек Пахра и Десна, и примыкает к границам Подольска и Москвы. Территория входит в зону объекта культурного наследия и историко-культурной деятельности.

«При разработке концепции плана благоустройства набережной „Певческое поле“ в поселке Дубровицы, мы учитывали мнение местных жителей. Многие выразили желание сохранить природные особенности этого места», — рассказал глава ведомства Михаил Хайкин.

Так, новый проект предусматривает сохранение зоны проведения культурно-массовых мероприятий, прогулочно-рекреационную зону. Также, вдоль набережной реки Десны, будет находиться эко-тропа из деревянного настила со смотровыми площадками «Правый берег» и смотровая площадка «Мыс». В западной части территории откроется «Аптекарский огород» с кратковременными зонами отдыха.

Планируется воссоздать главную планировочную ось исторической «Липовой аллеи». Она служит проездом для спецтехники, для обслуживания зоны кафе, хозяйственной зоны, и доступом к полю в день проведения культурно-массовых мероприятий. Будет воссоздана историческая каменная лестница с арт-объектом «Готические ворота».