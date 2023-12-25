«Набились, словно сельди в бочке»: боец СВО рассказал, как ему пришлось прятаться в морге при штурме Изюма

Тимофей Смирнов из Казани как профессиональный военный пошел на фронт с первого дня спецоперации. Он выполнял задачи сапера в разведподразделении, а позже стал работать и с квадрокоптерами. Первые боестолкновения с ВСУ у Тимофея произошли в Изюме.

Как вспомнил Смирнов, к этому городу колонны ВС РФ подходили по основной дороге, но в итоге штурмовать решили с другой стороны.

«Командиры посовещались, и мы развернулись, целый день объезжали Изюм. На ночь обосновались в соседнем населенном пункте. Мы зашли в заброшенную больницу, где каждое подразделение заняло свое помещение. Нам достался тесный и сырой морг в подвале. Естественно, он был нерабочим, просто осталась табличка», — рассказал боец.

Военные начали организовывать себе быт: пока одни налаживали электричество, другие приготовили сухпаек и нашли воду.

«А в полночь начался обстрел «Градами». Украинцы узнали, где мы. Отстреляли несколько комплектов снарядов. И все, кто ночевал в больнице, оказались у нас в подвале. Набились, словно сельди в бочке. А мне надо было на пост выходить, менять товарищей в окопах вокруг здания, но командир еще полчаса не отпускал меня», — поделился Смирнов с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Несмотря на то, что кругом все рвалось, а земля поднималась вверх, в окопе Тимофею казалось более-менее безопасно.

«Просто каждый раз мы пригибались к земле. Но не бросали и нашу задачу: наблюдение. Была опасность появления вражеских ДРГ. Нам говорили, что они выходят в гражданской одежде или даже в форме наших военнослужащих. Поэтому чувства были смешанные — с одной стороны, конечно, страшно, когда «Грады» ложатся рядышком, с другой — был начеку», — заметил Тимофей.

А наутро наши войска уже зашли в Изюм. На российский ОМОН сходу вылетел пикап и открыл огонь. Один боец сразу получил пулю в живот, она залетела под бронежилет.

«Мы пытались эвакуировать парня, но он умер от раны. А на всех дорогах стояли противотанковые мины. На одной из них подорвался легковой автомобиль с мирными: двое погибли, а один остался без ног», — вздохнул Смирнов, вспоминая те дни.

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