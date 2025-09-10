Школьники чудом избежали трагедии на российской дороге

В Ивановской области школьный автобус с детьми съехал в кювет, но никто из них серьезно не пострадал. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры.

В Ивановской области школьный автобус, перевозивший детей в Парскую среднюю школу из деревни Никониха, утром съехал в кювет. Инцидент произошел около 8:35 в Родниковском районе. По предварительным данным прокуратуры, водитель автобуса не справился с управлением.

Ведомство сообщило, что дети не пострадали. Учителю, сопровождавшему школьников, оказали медицинскую помощь на месте. Прокуратура Родниковского района начала проверку обстоятельств происшествия. В настоящее время выясняются причины, по которым автобус оказался в кювете.

Ранее в России потребовали полностью ограничить движение самокатов вблизи поликлиник и школ.