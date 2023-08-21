Набор на новый поток «Школы фермера» начнется в Московской области
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]
В Подмосковье через неделю начнется прием заявок на восьмой поток образовательного проекта «Школа фермера», который направлен на поддержку новых фермерских хозяйств, продвижение фермерства в лучших практиках ведения бизнеса и получение новых знаний. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.
«Обучение в «Школе фермера» — возможность получить теоретическую базу тем, кто хочет заниматься сельским хозяйством на территории Московской области. Выпускники «Школы» смогут оформить льготный кредит для развития бизнеса, участвовать в конкурсе на получение гранта «Агростартап» и претендовать на различные виды государственной поддержки», — рассказал зампред Правительства региона Георгий Филимонов.
Обучение начнется в сентябре по двум направлениям: «Плодово-ягодное растениеводство» и «Животноводство». Отметим, что данный проект разработан совместно с Россельхозбанком. Подать заявку и узнать подробности об обучении можно здесь.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил со старостами пяти округов развитие сельских территорий.