Набор на новый поток «Школы фермера» начнется в Московской области

В Подмосковье через неделю начнется прием заявок на восьмой поток образовательного проекта «Школа фермера», который направлен на поддержку новых фермерских хозяйств, продвижение фермерства в лучших практиках ведения бизнеса и получение новых знаний. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.