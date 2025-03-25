Набросившийся на полицейского в Москве американец Татер освобожден под подписку о невыезде

Гражданин США Джозеф Татер, который нанес удар полицейскому в столице России, получил меру пресечения в виде обязательства не покидать место жительства. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию из материалов дела.

В ночь на 12 августа прошлого года в столичный отдел полиции был доставлен гражданин США, подозреваемый в хулиганстве. Он отказался предоставить документы и применил силу в отношении сотрудника полиции.

В суде Татер заявил, что якобы прибыл в Россию с целью получить здесь политическое убежище.

«Меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Татера Джозефа изменить на меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — цитирует агентство текст постановления.

В сообщении говорится, что решение было принято из-за того, что Татер совершил преступление средней тяжести, а срок содержания его под стражей истек.