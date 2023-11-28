Начал претендовать на деньги: россиянин вспомнил о своем сыне только после его гибели на СВО

Гибель бойцов на спецоперации становится страшным горем для их родных. Но иногда горечь потери усугубляется еще и внутрисемейными разборками. Так произошло и в семье 25-летнего офицера Сергея Лызлова.

Мама военного Светлана Миронова воспитывала сына одна. С мужем отношения не сложились, и папу Сергей не видел. С трех лет его воспитывал отчим.

«У меня появился новый муж, с которым у сына были очень хорошие отношения. Родной отец от Сережи документально отказался. Муж Саша хотел усыновить Сережу, но я была против — после неудачных отношений первого брака я так обожглась! Словом, усыновить не дала, и мы, конечно, об этом пожалели, когда Сережа погиб», — призналась женщина в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

После похорон офицера Лызлова объявился биологический отец бойца и начал претендовать на деньги. Весь прошлый год женщина провела среди прокуроров и адвокатов.

«Все эти суды с папой были очень неприятные. Ситуация сложилась некрасивая, но, видимо, так и должно было быть», — вздохнула Светлана.

Полную историю бойца Сергея Лызлова читайте в нашем большом материале.