Начали ломать бетон: в Челябинске сносят скандальный долгострой на Братьев Кашириных

В Челябинске начали сносить печально известный долгострой рядом с домом на Братьев Кашириных, 54. Двухэтажный заброшенный каркас, почти десять лет портивший вид на гостевом маршруте и являвшийся яблоком раздора, наконец-то начали демонтировать.

О начале работ редакции 74.RU сообщили местные жители, которых волновала судьба участка. На место выехал корреспондент издания и застал процесс: машинист на экскаваторе разбивал бетонные плиты.

История этого участка тянется с 1998 года, а активное противостояние жителей началось в 2016-м. Тогда компания-застройщик, планировавшая возвести административное здание с магазином, банком и школой танцев, получила разрешение, несмотря на протесты. Более 200 жителей собрали подписи против, опасаясь, что стройка лишит их солнца и детской площадки.

«При проектировании мы внимательно изучали, чего в этом районе не хватает... Там [в проекте] было все рассчитано для людей», — рассказал инвестор проекта Владислав Чевеленков.

Однако прокуратура, проверив обращение челябинцев, через суд добилась отмены разрешения, указав, что оно выдано без учета итогов публичных слушаний. Несмотря на это, к 2017 году на участке успели возвести каркас. Только в 2019 году постройку официально признали самовольной и обязали снести. Последнюю точку в многолетней судебной тяжбе поставил Верховный суд РФ 6 ноября 2025 года.

Текущие работы — исполнение этого решения. Как уточнили в управлении ФССП, снос осуществляет сам должник, которого ранее уже штрафовали за задержку.

«Я законопослушный гражданин и выполняю решение суда, — прокомментировал текущий собственник недостроя Владислав Чевеленков. — Администрация выдавала мне разрешение на строительство... три раза подряд, я считал, что я делаю все правильно и законно, но что-то пошло не так», — заключил он.

По его словам, рабочие должны полностью очистить территорию до 31 января 2026 года, после чего земля вернется городу. При этом Чевеленков выразил мнение, что в будущем на этом участке может появиться более высотное здание.

«Думаю, года через полтора... там появится здание высотностью до 10 этажей... Жителей немножко жалко. Они боролись с двумя этажами красивого здания, а получат 10», — считает предприниматель.

Теперь жители надеются, что после расчистки участка в квартале, наконец, появится долгожданная дорога, которую много лет перекрывал заброшенный каркас.

