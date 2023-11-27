«Начали рваться боекомплект и сама машина»: молодой комбат спас две самоходные установки

Спецоперация заставила российских солдат быстро учиться и проявлять свои лучшие качества. В начале СВО уроженец Свердловской области Сергей Лызлов, например, был настоящим дипломированным офицером, но только без боевого опыта. Сослуживцы рассказали, как в первые дни боев отправились под его командованием на киевское направление.

Боец Эмиль М. вспомнил, как их батарея полным штатом в составе батальонно-тактической группы совершила марш-бросок и заняла окраину аэропорта в Гостомеле. Здесь начались первые обстрелы и первые потери.

«Было попадание в гусеничную машину. Начали рваться боекомплект и сама машина. Наши самоходные установки «Нона-С» стояли метрах в 100. Механики успели отогнать четыре машины подальше, а две стояли слишком близко, к ним не решились идти. Понимая, что без двух «Нонок» будет неполный штат, комбат Лызлов возглавил эвакуацию», — отметил Эмиль.

Вместе с механиком Сергей пробирался ползком до машин и перегнал по очереди их обе. А затем батарея Лызлова поддерживала штурм пехоты. Солдаты смогли за полтора часа занять позиции, но на следующий день ВСУ начали стрелять в ответ.

«И снова обошлось без потерь. Когда по нашей позиции начали «стелить», комбат постепенно без паники всех выводил и прокладывал маршрут на безопасное удаление. Человек ни дня не пробыл в условиях боевых действий до СВО, но он грамотно и мужественно вел себя в самых тяжелых и страшных ситуациях. Не все майоры и полковники могут сравниться с ним», — подчеркнул боец в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Сергей Лызлов с детства мечтал стать военным. Мама не верила, что восьмиклассник может настолько четко поставить себе цель и идти к ней, но Сергей сделал все так, как хотел. В свои 25 лет он стал гвардии капитаном, без которого его рядовые будто потеряли часть себя.

Полную историю бойца Сергея Лызлова читайте в нашем большом материале.