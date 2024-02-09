Начались торги на продажу квартир в Московской области

ООО «ЦОТ» (141103, Московская область, г. о. Щелково, г. Щелково, ул. Чкаловская, д. 6), ИНН 7751516063), ГК № 100095304123100026 от 24.11.2023 сообщает о торгах на сайте http://toktrade.ru в сети Интернет, прием заявок с 09.02.2024 в 20:00 по 22.02.2024 до 11:00, время Московское, открытый аукцион, шаг 2000 руб.

Извещение № 1 (первичные) торги состоятся 26.02.2024 в 12:00

1.КВ: пл. 75,1 кв. м., к/н 50:21:0090106:9697, МО, с. п. Булатниковское, д. Дрожжино, ул. Южная, д. 19, кв. 495 НЦ 7529600р. Соб.: Юсифову С. Х. оглы П.4-ЦОТ

2.КВ: пл. 33,5 кв. м., к/н 50:22:0060107:3411, МО Люберецкий рн. п. Красково д. Марусино ул. Заречная д. 33 к. 5 кв. 84 НЦ 2534400р. Соб.: Бирючевская Н.С. П.5-ЦОТ

3.КВ: пл. 47,1 кв. м., МО, р-н Орехово-Зуевский, г. Куровское, ул. Кирова, д. 14, пом.23 к/н: 50:24:000000061679 НЦ 2491024,8р. Соб.: Анисимова А.В. П.7-ЦОТ

4.КВ: пл. 37,2 кв. м., МО, г. Солнечногорск, ул. Садовая, д. 2, кв. 30, к/н 50:09:0080605:1278 НЦ 2632000р. Соб.: Королева Н.Н. П.15-ЦОТ

5.КВ: 27.6 кв. м. МО, Чеховский р-н, г. Чехов-7, ул. Победы, д. 6, кв. 41, к/н: 50:31:0000000:30802 НЦ 1933523,2р. Соб.: Шишкин С. В. П.19-ЦОТ

6.КВ: пл. 28,6 кв. м., МО, Егорьевский рн., с. Саввино, мкр. Восточный, д. 22, кв. 3., к/н 50:30:0030101:2319 НЦ 1138623,2р. Соб.: Осипова Н.М. П.30-ЦОТ

7.КВ: пл. 55 кв. м., МО, г. Котельники, мкр. Силикат, д. 28, кв. 3. к/н 50:22:0050203:6156 НЦ 6080000р. Соб.: Тойчиев К. М. П.33-ЦОТ

Залог, запрещение регистрации. Задаток 5% от НЦ. Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену. Информация и порядок участия: http://torgi.gov.ru, http://toktrade.ru, http://tsot-229.ru

Извещение № 2 (первичные) торги состоятся 26.02.2024 в 12:30

1.Жилое пом., пл. 42,8 кв. м., МО, р-н. Павлово-Посадский, д. Крупино, ул. Школьная, д. 79, кв. 2, к/н: 50:17:0000000:26267 НЦ 1635000р. Соб.: Семенов И.Ю. П.37-ЦОТ

2.КВ: пл. 39,3 кв. м., МО, Пушкинский р-н, г. п. Пушкино, г. Пушкино, ул. Просвещения, дом 8, корп. 2, кв. 437, к/н: 50:13:0050418:6281 НЦ 5190524р. Соб.: Милькина К.Р., Милькин А.С. П.39-ЦОТ

3.КВ: пл. 51,0 кв. м., МО, Пушкинский м.р-н., г. п. Пушкино, г. Пушкино, ул. Просвещения, дом 10, корп. 1, кв. 168, к/н: 50:13:0050418:5856 НЦ 5740156,8р. Соб.: Власенко С. В. П.40-ЦОТ

4.КВ: пл. 44,2 кв. м., МО, Пушкинский рн., пос. Софрино, ул. Экспериментальная, д. 9, кв. 34, к/н: 50:13:0020210:1330 НЦ 2561400р. Соб.: Васильев Д. А. П.43-ЦОТ

5.КВ: пл. 40,3 кв. м., МО, Раменский рн., пос. Быково, ул. Маяковского, д. 6, корп. 2, кв. 2, к/н: 50:23:0080305:365 НЦ 3000000р. Соб.: Васильев С. В. П.45-ЦОТ

6.КВ: пл. 60,9 кв. м., МО, Щелковский рн., г. Щелково-3, ул. Стефановского, д. 2, кв. 37, к/н 50:14:0000000:48723 НЦ 5346400р. Соб.: Тиличенко Р. В. П.49-ЦОТ

Залог, запрещение регистрации. Задаток 5% от НЦ. Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену. Информация и порядок участия: http://torgi.gov.ru, http://toktrade.ru, http://tsot-229.ru