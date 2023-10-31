Начальник комитета образования Надежда Фролова получила почетный знак «За верность Подольску»
Фото: [пресс-служба администрации г.о Подольск]
В городском округе поздравили с юбилеем одного из самых опытных специалистов в сфере образования Надежду Фролову. Ей вручили почётный знак «За верность Подольску». Кроме того, председатель горсовета Алексей Никулин отметил труд Надежды Викторовны почётным знаком Совета депутатов муниципалитета.
Надежда Фролова работает в системе образования Подольска уже 38 лет. С 2016 года занимает должность председателя комитета.
«Под ее умелым руководством созданы все необходимые условия для реализации федеральных государственных образовательных стандартов и качественного обучения ребят. За последние пять лет в Подольске нет школ, находящихся в красной зоне. А в этом году семь учебных заведений вошли в топ-100 лучших школ Московской области», — отметил И. О. Артамонов
Также в округе ведётся целенаправленная работа с одаренными и талантливыми детьми, повышение профессиональной компетентности педагогов, развитие инновационной и экспериментальной деятельности. Благодаря этому юные подольчане показывают высокие результаты в учебе и становятся призёрами и победителями Всероссийской олимпиады.