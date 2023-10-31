Начальник комитета образования Надежда Фролова получила почетный знак «За верность Подольску»

«Под ее умелым руководством созданы все необходимые условия для реализации федеральных государственных образовательных стандартов и качественного обучения ребят. За последние пять лет в Подольске нет школ, находящихся в красной зоне. А в этом году семь учебных заведений вошли в топ-100 лучших школ Московской области», — отметил И. О. Артамонов