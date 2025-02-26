Начальник отдела Ильинское представила доклад об итогах работы в 2024 году

Начальник отдела Ильинское Мария Козловская на встрече с жителями в присутствии главы городского округа Красногорск Дмитрия Волкова представила доклад, в котором подвела итоги проделанной работы и проинформировала о дальнейших планах.

Мария Козловская отметила, что многие преобразования в селе Ильинское — это результат совместной работы с администрацией округа. Практика развития исторических поселений наряду с современными пространствами оказалась успешной. Именно она позволила добиться реализации всех ранее поставленных задач. Мария Козловская отметила, что улучшения произошли в различных сферах жизнеобеспечения. Спикер также сообщила о новых планах. Целью каждого является комфортное проживание людей.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Красногорск ]

«Не отступая от сложившейся практики, заслушали вопросы жителей по отраслевым направлениям, начиная от ЖКХ, энергетики до сферы культуры, благоустройства и транспорта. По каждому обращению дано поручение проработки с перспективой дальнейшего решения, а также постановки четких сроков исполнения», — сказал глава городского округа Красногорск Дмитрий Владимирович Волков.

Глава муниципалитета поблагодарил жителей за их активное участие в жизни родного населенного пункта.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Красногорск ]