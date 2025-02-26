Начальник отдела Ильинское представила доклад об итогах работы в 2024 году
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Красногорск]
Начальник отдела Ильинское Мария Козловская на встрече с жителями в присутствии главы городского округа Красногорск Дмитрия Волкова представила доклад, в котором подвела итоги проделанной работы и проинформировала о дальнейших планах.
Мария Козловская отметила, что многие преобразования в селе Ильинское — это результат совместной работы с администрацией округа. Практика развития исторических поселений наряду с современными пространствами оказалась успешной. Именно она позволила добиться реализации всех ранее поставленных задач. Мария Козловская отметила, что улучшения произошли в различных сферах жизнеобеспечения. Спикер также сообщила о новых планах. Целью каждого является комфортное проживание людей.
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Красногорск]
«Не отступая от сложившейся практики, заслушали вопросы жителей по отраслевым направлениям, начиная от ЖКХ, энергетики до сферы культуры, благоустройства и транспорта. По каждому обращению дано поручение проработки с перспективой дальнейшего решения, а также постановки четких сроков исполнения», — сказал глава городского округа Красногорск Дмитрий Владимирович Волков.
Глава муниципалитета поблагодарил жителей за их активное участие в жизни родного населенного пункта.
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Красногорск]
«Важно, что за всеми переменами и преобразованиями на местах стоят наши жители, которых по традиции отметили наградами. Спасибо каждому за вовлеченность, энтузиазм и искреннюю любовь к территории, которая благодаря обратной связи позволяет нам совместно двигаться к самой главной цели во всем, что мы делаем сегодня, — будущей Победе», — отметил Дмитрий Волков.