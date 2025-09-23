Начальница подарила подчиненному 36 млн руб. для его развода

В Китае произошел необычный судебный случай, связанный с отношениями между начальницей и ее подчиненным, пишет газета South China Morning Post (SCMP).

Руководительница по имени Чжу, влюбившись в своего сотрудника Хэ, который был младше ее, подарила ему 3 млн юаней (примерно 36 млн руб.) для развода с супругой. Мужчина воспользовался деньгами, нанял юристов и часть средств направил на содержание ребенка.

После года совместной жизни Чжу пришла к выводу, что пара не подходит друг другу, и потребовала возврата подаренной суммы. Получив отказ, женщина обратилась в суд.

Изначально судья обязал Хэ вернуть деньги, но вышестоящая инстанция отменила это решение. Апелляционный суд Чунцина окончательно отказал в удовлетворении иска.

Суд постановил, что переданные средства являлись не подарком, а компенсацией за расторжение брака и помощью в содержании ребенка. В решении подчеркивается, что Чжу проявила отсутствие порядочности, пытаясь вернуть деньги после того, как сама инициировала разрыв отношений.

