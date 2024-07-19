Начальница склада военчасти во Владикавказе осуждена за продажу шлемов и прицелов

Начальница склада воинской части во Владикавказе продавала шлемы и прицелы, но ее бизнес-схему накрыла ФСБ по наводке одного из покупателей. Женщину по решению суда отправили в колонию, пишет «Газета.ру» .

Неправомерную продажу засекли в воинской части №20634. Начальница склада пыталась заработать, продав шлемы «Ратник» и прицелы ночного видения. Выручить за это она хотела 600 тысяч рублей. Однако женщине не повезло нарваться на бдительного покупателя, который занимается отправкой гуманитарной помощи на фронт.

Изначально покупатель был намерен купить шлемы и прицелы, и даже готов был отдать заявленную сумму. Однако он узнал, что военные аксессуары и вспомогательную технику передают прямо со склада. Тогда мужчина записал разговоры на диктофон и сдал нарушительницу в ФСБ России.

Сотрудники провели настоящую уличительную миссию. 27 декабря они отправились на черном грузовике якобы от покупателя на склад, где действительно погрузили защитные шлемы и прицелы. Затем грузовик уехал, а заказчик встретился с поставщицей. Ей передали деньги, часть из которых были фальшивкой. Вскоре начальницу склада задержали.

Стоимость военного инвентаря оказалась куда выше, чем просила гражданка. Только пять шлемов вышли на 160 тысяч рублей, а 16 прицелов — на все 4,2 млн рублей.

Военный суд вынес приговор женщине по статьям УК РФ о присвоении и растрате, а также хищении оружия. Смягчающих обстоятельств не нашли, только отягощающие: продажи осуществлялись в период мобилизации и являлись важными для выполнения боевых задач.

О своем поведении и поступке уже бывшая начальница склада военчасти подумает в исправительной колонии общего режима. Там она проведет шесть лет. Ее также лишили звания «старший прапорщик».

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