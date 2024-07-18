Жена бойца СВО с Урала отказалась платить штраф чиновнику после провала в суде

Мэр города Богдановича Олег Нейфельд засудил на 25 тыс. рублей жительницу за оскорбление чести и достоинства. Проигравшая женщина в беседе с «Газета.ру» заявила, что не согласна платить ему штраф и собирается обжаловать решение суда.

Женщина из уральского города назвала градоначальника «бандитом», за что поплатилась в суде. Последний встал на сторону чиновника, обязав жительницу заплатить за оскорбление 25 тысяч рублей.

«Это была критика работы главы Богдановича в связи с повышением цен в рынке ритуальных услуг. Суд встал на сторону Нейфельда, для меня это не было неожиданностью, потому что он глава города. С решением суда я не согласна, буду обязательно обжаловать», — сказала Костылева.

Сама женщина — мать двоих детей и жена участника спецоперации. Из-за ситуации с ценами на похоронном рынке жители стали выражать в соцсетях свое мнение, где горожанка и попалась на оскорблении. Нейфельд обратился в суд и указал неожиданные причины для рассмотрения жалобы. По его словам, из-за оскорблений жительницу у него начались проблемы со здоровьем на фоне переживаний. Изначально он запросил 50 тысяч рублей, но суд удовлетворил иск наполовину.

Ранее сообщалось, что подозреваемого в избиении девочки на пустыре задержала полиция.