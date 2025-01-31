Началось строительство нового корпуса научного центра гигиены Эрисмана в Мытищах

Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана пополнится новым многоэтажным корпусом, который будет объединяться с другим надземным переходом. Строительство на территории учреждения стартовало в январе.

На территории мытищинского центра с мировым именем развернули строительные работы. Здесь проведут реконструкцию лабораторного корпуса со строительством пристроя и надземным переходом. В настоящее время бригады заняты подготовкой местности к нулевому циклу — это целый комплекс работ, который позволит сделать конструкцию устойчивой и надежной. Согласно паспорту объекта, общая площадь будущего корпуса составит 21736,6 м. кв.

Отметим, что научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана — учреждение, слава о котором вышла за пределы России. Центр уже более 130 лет успешно проводит множество исследований в области гигиены, экологии и охраны здоровья людей. Появление нового корпуса, который оснастят современным оборудованием, позволит улучшить условия для работы, что поможет более эффективно решать задачи и проводить научные работы.