Начался второй этап создания системы поддержки бывших заключенных в России

Минюст России опубликовал проект правил работы центров ресоциализации бывших заключенных, которые помогут им адаптироваться к нормальной жизни с соблюдением буквы закона, сообщил «Коммерсантъ».

Правила для центров ресоциализации опубликованы в рамках второго этапа создания системы пробации бывших заключенных. Согласно регулирующему документу, такие центры смогут создавать религиозные и иные некоммерческие организации. По словам президента Фонда помощи заключенным Сюзанны Кирильчук, этим могут заняться и НКО, помогающие наркозависимым и носителям ВИЧ, при системной финансовой помощи государства.

Как разъяснили в Минюсте, финансовая поддержка НКО, открывающих центры ресоциализации, будет ответственностью региональных властей. Кроме того, согласно проекту правил, будет введено три вида пробации: исполнительная (для тех, чье наказание не предусматривает изоляцию от общества), пенитенциарная (для тех, кто еще сидит) и постпенитенциарная (для покинувших места лишения свободы).

Работа по созданию системы поддержки бывших заключенных началась после подписания Путиным закона о пробации в феврале 2023 года.

Ранее россиянин Селезнев рассказал о давлении в американской тюрьме.