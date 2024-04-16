Начинается капитальный ремонт здания оперблока Клинской больницы

Работы в операционном блоке городской больницы Клина проведут на площади более пяти тысяч квадратных метров. Ремонт не помешает жителям обращаться за помощью: все благодаря удобной маршрутизации.

Оперблок в больнице подвергнут серьезным изменениям. Планируется полностью заменить инженерные коммуникации, провести ремонт кровли и фасада. Уделят внимание также отремонтированным палатам: там будут менять мебель и оборудование в соответствии с единым стилем для подмосковных клиник. Капремонт поможет сделать место более комфортным и удобным как для пациентов, так и сотрудников.

«Сейчас главная задача — развернуть медицинскую помощь пациентам нашей больницы в новых стенах, но на неизменно высоком уровне и качестве. Как мы и заявляли нашим жителям ранее, вся медицинская помощь в полном объеме будет оказываться в Клину. Никуда уезжать нашим жителям не придется», — отметила глава Клина Алена Сокольская, посетившая городскую больницу.

Сокольская высоко оценила, как врачи смогли организовать маршрутизацию пациентов. Например, на время работ часть операционных развернут на четвертом этаже отделения хирургии. Отделение реанимации частично займет площадь кардиологического отделения. Станцию переливания крови переместят в Поликлинику №1 на второй этаж. Вход при этом будет отдельным. Такая маршрутизация позволяет оставить все необходимое на территории Клинского больничного городка на ул. Победы, что привычно и удобно для жителей.

Напомним, операционный блок Клинской больницы возвели в 2002 году. Его состояние соответствовало нормативам и требованиям безопасности, однако там никогда не проводили капитальный ремонт. Сейчас работы на объекте проводят по губернаторской программе «Здравоохранение Подмосковья», которые рассчитаны до конца 2025 года. На ремонте оперблока останавливаться не собираются: муниципалитет будет привлекать к участию в программах и другие корпуса больницы.