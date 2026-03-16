Начинается в 35 лет: врачи перечислили пять признаков старчекой немощи

Ученые выяснили, что предпосылки к физическому угасанию формируются задолго до наступления пенсионного возраста. Каждый третий человек в промежутке 37–45 лет уже демонстрирует тревожные симптомы, ведущие к хрупкости в будущем, пишет samaraonline24 .

Исследователи пришли к выводу, что старческая немощь берет свое начало не в глубокой старости, а значительно раньше. Состояние, именуемое предхрупкостью, начинает незаметно развиваться уже в среднем возрасте, проявляясь легкими нарушениями физических и умственных способностей. Согласно статистике, подобные симптомы фиксируются у 35–38% людей в возрастной группе от 37 до 45 лет.

Гериатр Линда Фрид систематизировала основные маркеры, сигнализирующие о приближении слабости. В их перечень вошли необъяснимая потеря веса, постоянное чувство усталости, снижение двигательной активности, замедление походки и ослабление силы рукопожатия. Медики поясняют, что наличие одного или двух таких признаков говорит о переходе в предхрупкое состояние, тогда как три и более указывают на уже сформировавшуюся проблему. Наибольшее диагностическое значение имеет скорость ходьбы, поскольку этот процесс задействует мышечную координацию, вестибулярный аппарат и когнитивные функции одновременно.

Биологической основой раннего увядания специалисты называют хронические воспалительные процессы, скопление отживших клеток и сбои в работе митохондрий. Эти изменения подрывают иммунную защиту, разрушают мышечные волокна и тормозят регенерацию тканей. Дополнительными катализаторами выступают психологические факторы, среди которых особо выделяют социальную изоляцию и пессимистичный настрой по отношению к собственному старению.

Остановить или замедлить негативные процессы можно уже сейчас, скорректировав повседневные привычки. Диетологи советуют обогатить рацион растительной пищей и пребиотиками, что благотворно сказывается на микрофлоре кишечника и мышечном тонусе. Регулярные силовые тренировки помогают удерживать мышечную массу и укрепляют костную ткань. Врачи также рекомендуют отказаться от излишнего потребления алкоголя, своевременно делать прививки и принимать добавки с лейцином и витамином D3, которые замедляют клеточное старение.

В наиболее сложных случаях ученые рассматривают возможность применения передовых методов, включая пересадку микробиоты и использование геропротекторов. Препараты из групп сенолитиков и никотинамида рибозида способны удалять состарившиеся клетки и восстанавливать энергетический обмен. Параллельно ведутся разработки диагностических тестов, позволяющих выявлять предхрупкость на ранней стадии по анализу крови и подбирать индивидуальные стратегии профилактики.