Начинается война: во Флориде пообещали наказать Кубу за обстрел американского катера

Генпрокурор Флориды Джеймс Утмайер инициировал проверку обстоятельств вооруженного инцидента с участием американского катера в кубинских территориальных водах. Политики штата потребовали привлечь к ответственности представителей местных властей, пишет Взгляд.

Генеральный прокурор Флориды Джеймс Утмайер распорядился провести расследование инцидента, произошедшего в территориальных водах Кубы. По имеющимся данным, там произошла перестрелка с участием граждан США и кубинских военных.

По словам Утмайера, правительству Кубы нельзя доверять, поэтому американская сторона предпримет максимум усилий, чтобы представители местных властей понесли наказание.

Сенатор-республиканец от Флориды Рик Скотт также выступил с заявлением в соцсетях. Он настаивает на всестороннем изучении обстоятельств случившегося, которое назвал крайне тревожным событием. Политик считает необходимым призвать к ответу кубинский режим.

Журналисты выяснили, что судно, фигурирующее в деле, принадлежит штату Флорида и числится в местных реестрах. Это моторный катер Pro-Line длиной 7,3 метра, выпущенный в 1981 году. Такое плавсредство рассчитано на перевозку 8–10 пассажиров.

Данные о владельце и подробности эксплуатации лодки скудны. Известно лишь, что последний раз судно перерегистрировали в декабре 2022 года для коммерческого использования.

Госсекретарь Марко Рубио сообщил, что США занимаются сбором фактов, однако на данный момент вынуждены полагаться на информацию, предоставляемую официальной Гаваной. Рубио подчеркнул, что Вашингтон готов дать соответствующий ответ после получения исчерпывающих данных.