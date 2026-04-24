Начисления уже начались: кому из россиян положены выплаты к 9 мая

В 2026 году Россия отметит 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. По традиции к празднику ветеранам назначают дополнительные выплаты. Кому именно они положены и как их получить, «ФедералПресс» рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

С 2019 года действует указ президента. Ежегодную денежную выплату в размере 10 тысяч рублей получают граждане России, постоянно проживающие на территории РФ, а также в Латвии, Литве и Эстонии. Главное условие — человек должен относиться к определенным категориям. Выплата приурочена именно ко Дню Победы.

Кто входит в список? По словам Балынина, это участники и инвалиды ВОВ. А также несколько более конкретных категорий. Во-первых, те, кто сражался против фашистской Германии и ее союзников в составе партизанских отрядов, подпольных групп и других антифашистских формирований на территориях других государств. Во-вторых, военнослужащие, которые проходили службу в частях, не входивших в состав действующей армии, но делали это в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев. В-третьих, сотрудники разведки и контрразведки, выполнявшие спецзадания в воинских частях действующей армии, в тылу противника или на территориях других государств.

Также в перечень входят военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период, лица с медалью «За оборону Ленинграда», инвалиды с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в 1941–1945 годах, и другие категории, предусмотренные законодательством.

Самое важное для получателей — ничего писать и никуда ходить не нужно. Выплаты начали поступать на счета с 3 апреля. Они приходят автоматически вместе с пенсией и другими перечислениями. Социальный фонд России располагает всеми необходимыми сведениями, поэтому ни от самих ветеранов, ни от их родственников не требуется никаких заявлений. Помимо федеральной выплаты в 10 тысяч рублей, в отдельных регионах могут назначаться и дополнительные меры поддержки. Это зависит от решений местных властей.

