Начнется в мае: появился гениальный способ продлить майские праздники без лишних трат

В 2026 году у работающих россиян есть возможность значительно увеличить продолжительность отдыха в весенне-летний сезон, грамотно совместив отпуск с календарными праздниками. Способы продлить выходные раскрыла управляющий директор сервиса «Островок» Ирина Козлова, пишет Лента.ру.

Один из самых выгодных вариантов — взять несколько дней между майскими праздниками. Если оформить отпуск с 4 по 8 мая, то общая продолжительность отдыха составит 11 дней подряд — с 1 по 11 мая включительно.

Еще одна майская комбинация работает с 9 по 17 число. Чтобы отдыхать все девять дней, достаточно взять отпуск всего на четыре дня — с 12 по 15 мая.

Июнь также дает возможности для маневра. Если запланировать отпуск с 15 по 19 июня, то непрерывный отдых растянется на 10 дней — с 12 по 21 число. Аналогичная уловка сработает и в начале месяца: оформив отпуск с 8 по 11 июня, можно отдыхать с 6 по 14 июня.

Таким образом, используя короткие промежутки между государственными праздниками и календарными выходными, можно существенно сэкономить дни отпуска, проводя на работе меньше времени.