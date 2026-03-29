Начнут искать нарушителей в каждом СНТ: какая трава на даче отправит в колонию

Жителям России напомнили о жестких мерах наказания за культивирование шалфея предсказателей (Salvia divinorum) на земельных наделах. Согласно информации ТАСС , юрист Олеся Слезкина указала на возможность получения реального срока до 8 лет за разведение данной травы.

Специалист отметила, что при наличии менее 10 экземпляров нарушителям назначается административное взыскание: денежный штраф от 3 до 5 тысяч рублей или содержание под стражей до 15 суток. Превышение этого количества влечет применение статьи 231 УК РФ, предусматривающей уголовное преследование за незаконное выращивание растений, включенных в запрещенный перечень.

Эксперт рекомендовала гражданам тщательно проверять ботаническую принадлежность культур перед посадкой, чтобы исключить непреднамеренное нарушение действующих правовых норм.