Над Белгородом вновь сработала система ПВО: сбито две цели

Как в своих соцсетях рассказал глава Белгородской области Вячеслав Гладков, вечером четверга сработала система ПВО. Уточняется, что было сбито две воздушные цели, которые подлетали к городу.

По счастливой случайности, среди жителей никто не пострадал, но осколки повредили крышу одного из частных домов и несколько машин. Известно, что на месте ЧП работают оперативные службы. По данным телеграмм-каналов, один из обломков упал на футбольное поле.