Над Белгородской областью сбили вражеский беспилотник

Согласно сообщению пресс-службы военного ведомства, украинцы попытались совершить теракт с использованием беспилотника самолетного типа. Его засекли над Белгородской областью около 14:10, после чего беспилотник сразу же уничтожили дежурные средства ПВО. На данный момент о пострадавших или каких-либо разрушениях не сообщается.

Кстати, это не первая попытка киевского режима нанести удар по территории Белгородской области за понедельник. Так, ранее под обстрел попадало село Графовка, что в Краснояружском районе. Во время атаки никто не пострадал.