Над Брянском сбили еще один беспилотник

Украинцы второй день подряд выпускают беспилотники по российским территориям. В официальном канале Минобороны России сообщили о пресечении очередной такой попытки.

Так, украинский БПЛА самолетного типа снова был направлен в сторону Брянска, чтобы устроить теракт на территории нашей страны.

Силы ПВО заметили данный объект, после чего он был уничтожен прямо над Брянской областью. Информация о разрушениях или пострадавших уточняется.