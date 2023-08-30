Над Брянском снова сбили украинские беспилотники

Украинцы уже в течение суток продолжают запускать на Брянскую область беспилотники. Так, очередная атака состоялась вечером среды, 30 августа.

По информации, которую у себя в официальном канале рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз, средства ПВО сбили два украинских БПЛА самолетного типа.

Известно, что инцидент случился в районе телецентра – к счастью, ни пострадавших, ни разрушений не зафиксировано. На месте работают компетентные органы.