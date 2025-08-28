Над двумя российскими регионами сбито 3 беспилотника за 5 часов

Дежурные средства российской ПВО уничтожили три беспилотника в четверг, 28 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Российские силы противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника в утренние и дневные часы 28 августа. Работа систем ПВО осуществлялась в штатном режиме с 08:40 до 13:40 по московскому времени.

По данным оборонного ведомства, два летательных аппарата были уничтожены над территорией Курской области. Еще один беспилотник сбит в небе над Белгородской областью. Все воздушные цели были идентифицированы как беспилотники самолетного типа.

Ранее над российскими регионами сбили 13 беспилотников ВСУ за вечер среды.