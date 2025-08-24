Над Ленинградской областью был перехвачен один беспилотник

Утром в воскресенье, 24 августа, над одним из российских регионов был перехвачен беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

В районе 10:05 по московскому времени средствами противовоздушной обороны был перехвачен один дрон над Ленинградской областью. Инцидент произошел в воздушном пространстве над территорией региона. По данным Минобороны, беспилотный летательный аппарат принадлежал Вооруженным силам Украины. Об этом ведомство сообщило в 11:25 по московскому времени.

Ранее российские войска получили больше 20 тыс. беспилотников «Черника» с 2022 года.