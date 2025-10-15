«Над стариками просто куражатся»: депортированный пенсионер рассказал правду о жизни русских в Латвии

Григорий Еременко, проживший в Латвии более 50 лет, был депортирован в Россию после того, как не смог сдать обязательный тест на знание латышского языка и оплатить экзамен в размере 52 евро. Он рассказал RT подробности своей истории, отметив, что может оказаться не последним русскоязычным пенсионером, выдворенным под давлением властей.

Случай 74-летнего Еременко лишь часть системной политики Риги, в результате которой сотни российских пенсионеров, десятилетиями легально живших в стране, оказались перед выбором: сдать сложный экзамен или покинуть свои дома.

«Я слышал, что хотят выселить 4 тыс. русских. При этом обычные люди все нормально общаются, даже отлично, если бы не государство. Все говорят по-русски, по улице идешь — везде русскоязычные», — объясняет Еременко.

Григорию Еременко внутренний паспорт РФ оформили за один день — 14 октября, хотя на руках у него были только свидетельство о рождении и загранпаспорт. Власти Псковской области, имеющие отработанный механизм помощи, уже предложили мужчине комплексную поддержку: транспортировку, помощь с жильем и трудоустройством. С января по сентябрь 2025 года регион принял 1,4 тыс. соотечественников, вернувшихся из Европы, причем около половины из них — граждане России. География потока обширна, но лидируют страны Балтии, особенно Латвия.

Ситуация приобретает массовый характер. Согласно данным издания Politico, 841 гражданину РФ предписано покинуть Латвию, а более 800 человек не смогли выполнить новые требования к ноябрю 2025 года. Речь идет в основном об одиноких пенсионерах, которые сталкиваются не только с языковым барьером, но и с политически мотивированными «тестами на лояльность». Яркие примеры — депортация 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Москалькова и 75-летней Людмилы Межиньш, успешно сдавшей языковой экзамен, но не прошедшей идеологическую проверку. Еременко также подтвердил, что Латвия следует непреклонной русофобской политике.

Для оперативного решения таких проблем в МВД России с прошлого года на постоянной основе действует специальная рабочая группа по консультированию и поддержке вынужденно покидающих Прибалтику соотечественников.

