Над территорией Талдомского округа проведут аэрофотосъемку с применением БПЛА

В период с 30 июля по 18 августа в Талдомском городском округе будет проводиться официальная аэрофотосъемка с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

С 08:00 до 18:00 жители могут заметить в небе беспилотные комплексы самолетного и коптерного типа трех видов, каждый из которых отличается цветовой гаммой. Один — ярко-оранжевый, второй — оранжево-белый, а коптерный БПЛА покрашен в черный цвет. Во время эрофотосъемки будут соблюдены все меры безопасности, которые предусмотрены законодательством РФ. Полученная информация имеет ванное значение для развития округа.

«Аэрофотосъемка выполняется по заказу Правительства Московской области компанией ООО «Геоскан» для актуализации геопространственных данных территории Подмосковья. Собранные данные позволят эффективнее планировать перспективное строительство, развитие дорог и других инфраструктурных объектов региона», — сообщили в Администрации Талдомского городского округа.

Мособлархитектура опубликовала график проведения эрофотосъемки:

• 30 июля — 03 августа: Глебово, Кошелево, Большое Курапово;

• 04 — 09 августа: Квашенки, Ермолино, Николо-Кропотки;

• 10 — 14 августа: Талдом, Устье-Стрелка, Филлипово, Платунино, Иванцево, Гусенки;

• 14 — 18 августа: Запрудня, Новоникольское, Вербилки, Новогуслево, Павловичи.

Мособлархитектура уточняет, что полеты буду осуществляться в районе выше указанных населенных пунктов.