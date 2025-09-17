Наделал дел или наделали в штаны? Дикий зверь ворвался в дом, ранил пса и сбежал
News4Jax: кабан протаранил стеклянную дверь в доме пожилого американца
В дом пенсионера неожиданно заглянул дикий гость — кабан протаранил дверь и устроил переполох в гостиной. Об этом сообщает News4Jax.
В США 140-килограммовый кабан ворвался в дом к 82-летнему пенсионеру Эдварду Уэллсу. Зверь разбил стеклянную дверь в гостиной. По данным издания, он также успел ранить пожилого пса по кличке Бэйли, а затем остался в доме. Уэллс, передвигающийся на инвалидной коляске, позвонил дочери и в течение 45 минут наблюдал за непрошеным гостем.
Стейси Уэллс немедленно вызвала полицию и приехала к отцу. Прибывшие на место правоохранители вывели кабана из дома. Хотя он успел атаковать одного полицейского. В конечном итоге кабану удалось сбежать, и он до сих пор находится на свободе. Псу Бэйли оказали необходимую помощь, наложив швы. Сам Эдвард Уэллс, по сообщениям, сохранял спокойствие и сказал, что не испугался.
