Украинский парламентарий Артем Дмитрук обратился к гражданам страны с требованием немедленно задержать действующего президента Владимира Зеленского.

В своем Telegram-канале народный депутат заявил, что принудительные меры являются, по его мнению, единственным способом добиться прекращения конфликта.

Свою мысль Дмитрук выразил в резкой форме: «Получить мир от Зеленского можно только одним способом – наденьте на него наручники».

До этого депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук обвинил Владимира Зеленского в организации театрализованного действа.

По словам парламентария, инцидент с внезапным отключением электроэнергии в Мариинском дворце во время интервью президента The Guardian был заранее спланированной постановкой.

Ранее сообщалось о том, что депутат Рады сообщил о массовом выводе средств с Украины.