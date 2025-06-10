Психологи объяснили, как песня «Кухни» стала новым хитом

Всего год назад о существовании инди-рок-коллектива «Бонд с кнопкой» знали немногие. Сегодня же их композиция под названием «Кухни» возглавляет музыкальные рейтинги «Яндекс Музыка», «VK Музыка» и признана главным летним хитом 2025 года. Официальный YouTube-канал группы демонстрирует более 2 млн просмотров живой версии этой песни. Видеоролики, использующие этот трек в качестве саундтрека, также стремительно набирают популярность.

Как пишет «Лента.ру», множество слушателей, проникнувшись песней о хрущевках, испытывают схожие чувства: светлую печаль, ностальгию по беззаботному детству и ощущение душевной близости с ушедшими людьми.

Несмотря на внезапный взлет песни в чартах, этому успеху предшествовала кропотливая работа. Еще до официального релиза трек обрел популярность в социальных сетях. Осенью 2024 года поклонники группы и новые слушатели начали создавать короткие видео, вдохновленные этой композицией.

Основной темой контента стала ностальгия. Под проникновенные строки о дорогих сердцу хрущевках люди делились старыми семейными фотографиями, запечатлевшими простые посиделки, счастливые моменты детства и близких, которых больше нет рядом.

К апрелю песня стала своеобразным символом светлой грусти о прошлом, которое у каждого свое, но в то же время перекликается с миллионами других жизненных историй, происходивших на кухнях типичных панельных домов. На YouTube-канале группы тысячи людей выражают благодарность «Бонду с кнопкой» за вызванные эмоции и неожиданно нахлынувшие воспоминания.

В социальных сетях пользователи активно публикуют под песню «Кухни» фрагменты домашних видеоархивов, на которых запечатлены семейные праздники, смех и песни близких.

Клинический психолог Геляна Ширикинова отмечает, что группе «Бонд с кнопкой» удалось затронуть сразу несколько ключевых болевых точек современного человека и очень чутко на них воздействовать. Она подчеркивает, что в их песнях отсутствует ощущение превосходства над слушателем, а ностальгия играет важную роль в восприятии творчества группы.

Марина Степаненко, психолог из сервиса «Ясно», полагает, что слова-триггеры, рассеянные по тексту, активируют цепь ассоциаций, вызывающих воспоминания о минувших днях. По ее мнению, особенно важны детали, например, «просыпанная соль на столе» или «молочные следы вокруг рта». Эти яркие телесные образы действуют как сенсорные ключи, мгновенно воскрешая в памяти ощущения уюта семейных встреч и задушевных бесед.

Ранее сообщалось, что Трамп услышал песню Кадышевой «Широка река» на турнире UFC.