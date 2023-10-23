Надлюбил и бросил: жительница подмосковного Красногорска потребовала от полиции наказать сбежавшего от нее кавалера

Обиженная на своего нового знакомого 39-летняя девушка перебудила весь дом в Красногорске и пыталась поставить на уши местную полицию.

Как передает Shot, история произошла накануне вечером в субботу, 21 октября, в деревне Ивановское под Красногорском в Московской области. Натусовавшись вдоволь со своим новым знакомым дама отправилась в гости к 19-летнему мальчугану. Уже в подъезде дома у девушки в голове внезапно замкнуло и она сказала, что никакой близости у них не будет.

Молодой человек был лаконичен на такой поворот событий и попросту закрыл дверь перед самым носом новой знакомой, оставив ее в гордом одиночестве. А сам преспокойно лег отдыхать.

«Не ожидавшая такой реакции мадемуазель жутко психанула: начала бегать по этажам подъезда и кричать, что ее насилуют. Перепуганные соседи вызвали полицию. Прибывшие сотрудники выслушали экспрессивную речь оскорблённой женщины, которая требовала наказать своего нового знакомого за такую дерзость», - приводится в публикации.

Правоохранители, в итоге, достучались до паренька, опросили его, поняли, откуда растут ноги конфликта, и посоветовали обиженной особе возвращаться к себе в квартиру в соседний дом, высыпаться, и не отвлекать полицию по пустякам.