«Надо просто потерпеть»: глава транспортного комитета Госдумы лично проверил заправки и сказал, когда все наладится
Глава комитета Госдумы Москвичев: топливо есть, но придется постоять в очередях
Глава транспортного комитета Госдумы Евгений Москвичев призвал автомобилистов к спокойствию на фоне ажиотажа с топливом. В беседе с «Подъёмом» он заверил, что лично проехал по заправкам двух регионов и убедился: и бензин, и дизель в наличии есть.
Парламентарий отметил, что очереди действительно наблюдаются и в них придётся постоять, однако никакой катастрофы он не видит. По его словам, жалоб на штрафы водителям, ожидающим на АЗС, к нему не поступало. Москвичев выразил уверенность, что ситуация нормализуется и всем нужно просто набраться терпения.