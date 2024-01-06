«Надо сделать это заранее»: чем нельзя заниматься на Святки

7 января в России и некоторых других странах начинается период зимних праздников — Святки. Продлится он до 17 числа.

Аделина Панина, таролог и эзотерик, рассказала нам, как нужно провести праздничные дни, а также чего во время них делать нельзя.

Как провести Святки

«Само название «Святки» произошло от глагола «святить» — христиане в этот период прославляют или «святят» Иисуса Христа. В течение двух недель после Рождества люди всегда устраивали народные гуляния — даже после принятия христианства некоторые языческие обряды сохранились, хотя церковь никогда не поощряла эти ритуалы», — объяснила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

На Святки, продолжила она, христиане ходили в храмы на богослужение, на причащение. Молодежь колядовала, гадала на будущее, на суженого, собиралась в Рождество на праздничный ужин. Последний, к слову, должен состоять из 12 постных блюд, олицетворяющих 12 апостолов. Главным блюдом является кутья или сочиво, а основным напитком — узвары сухофруктов, шиповника или меда.

«На Святки следует воздерживаться от охоты, покупки мяса. Нельзя выметать сор из избы — в этот период не принято убираться дома, надо сделать это заранее. За ужином в рождественский сочельник необходимо отведать все блюда, которые имеются на столе, чтобы в доме был достаток и сытость. Хорошо тратить деньги, давать милостыню, оставлять пожертвования в храме», — отметила эксперт.

Работать, по ее словам, в этот день нельзя, а вот украшать дом, если это что-то легкое и простое, не возбраняется.

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Гадания на суженого

«Существуют святочные гадания с помощью магических ритуалов. Незамужние девушки хотят заглянуть в будущее, узнать, выйдут ли они замуж, кем окажется их избранник. Традиционный способ, пришедший из далекого прошлого, это гадание с обувью — девушки поочередно бросают валенок на дорогу. По направлению носка можно узнать, откуда придет жених», — сообщила Панина.

Не менее известно, добавила эзотерик, гадание на зеркалах. Необходимо сесть в темноте между двумя отражающими поверхностями, зажечь свечи и вглядываться в одну из них. В отражении покажется будущий избранник.

«Также можно вспомнить гадание со сжиганием нити на быстроту. Оно заключается в том, что девушки отрезают нити одинаковой длины и поджигают их. У кого первой догорит — та первой и выйдет замуж, а если нитка потухла сразу или не догорев до половины, то замуж девушка не выйдет никогда», — подчеркнула наша собеседница.

Ранее экстрасенс назвала магические даты декабря, в которые нужно загадывать желания.