«Сильнейший энергетический поток»: экстрасенс назвала магические даты декабря, в которые нужно загадывать желания

Декабрь — это по-настоящему волшебный месяц, полный знаковых и счастливых дат, магическую силу которых надо использовать по максимуму, в этом уверены эзотерики.

Экстрасенс и известная целительница Бэла Уайт рассказала, какие дни первого месяца зимы считаются самыми счастливыми.

Магические даты декабря

По ее словам, дни силы — это мистические дни, наполненные энергией, и именно в декабре магических дат особенно много.

«10 декабря — чудесный день. Церковь отмечает Знамение Божьей матери. Верующие просят Богородицу за себя и своих близких, ждут чудес, и они действительно происходят! Этот же день считается праздником у ведьм и колдунов, а также датой, когда гадают именно мужчины», — рассказала Уайт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

День святого Николая Чудотворца церковь отмечает 19 декабря, продолжила экстрасенс. Помимо его церковного значения, этот день настолько сильный, что все ритуалы на прибыль, удачу, успех и богатство исполняются со стопроцентной гарантией.

Дни Солнца

Фото: [ freepik.com ]

«Особенный день 21 декабря — день Зимнего Солнцестояния. Он просто пропитан магией и силой и подходит для принятия решений, меняющих жизнь, для кардинальной смены судьбы. Рождество Солнца — поворот к свету, победа света над тьмой. День Зимнего Солнцестояния наполнен особой магией, использовать которую нужно в благих целях», — добавила Уайт.

Рождество у католиков наступает 25 декабря, отметила ясновидящая, но еще это первый день Солнцеворота.

«Солнце поворачивается к свету, дни начинают прибывать. У католиков с этого дня начинаются святки. Это время подходит для гаданий, предсказаний, ритуалов, особенно на открытие дорог и заговоров на счастье», — пояснила Уайт.

Фото: [ freepik.com ]

Новый год

Главная дата декабря — это 31 число, день, когда приходит Новый год, уверена ясновидящая.

«Во время массового загадывания желаний происходит мощный выброс энергии, образуется сильнейший энергетический поток! Это мощнейший день силы, в который можно читать заговоры и проводить гадания на будущий год. С помощью особенных обрядов и ритуалов можно получить энергию на новое начинание», — заключила собеседница издания.

Ранее ясновидящая рассказала, почему нельзя шантажировать мужчину младенцем.