Украина пронизана нацизмом насквозь, это стало очевидно еще в 2014 году. С началом спецоперации агрессия лишь усилилась. О том, как работает украинская пропаганда, и как ведут себя бойцы ВСУ, нам рассказал житель Донбасса, боец СВО по прозвищу Зеленый.

Пулеметчик Зеленый попал на спецоперацию среди первых. Мобилизация в ДНР началась еще 19 февраля 2022 года, поэтому он был на позициях даже раньше, чем туда прибыли российские войска. Он убежден: Киев давно и основательно готовился к массированной атаке.

«Мы были на первых позициях, когда я увидел, что против нас, и сколько всего стоит. Рядом с нами располагалась и серьезная вражеская артиллерия, и минометные батареи, и «Град», — удивился тогда боец.

У нашего собеседника уже был боевой опыт. И как человек понимающий он собрал своих подчиненных — мужиков, которым всем было около 50 лет.

«Построил их и говорю: «Мужики, против нас стоят очень серьезные силы. Давайте договоримся так. Здесь по-хорошему нас должно быть человек 300, а нас всего лишь 14. Мы будем держаться, сколько сможем». И надо же, продержались», — смеется Зеленый, рассказывая это корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Уже тогда боец сказал своим, что раньше марта 2023 года ничего не закончится, и был прав: борьба завязалась долгая.

«До сих пор это все вспоминают и поражаются, мол, как я угадал. У меня были необстрелянные ребята, и им было тяжело. А украинцы старались запугать, как могли: по ночам крутили записи, где по-украински говорили: «Сдавайтесь в плен!», да и много чего еще. Но никто сдался, хотя все были гражданские», — подчеркивает мужчина.

Ранее мы писали, как водитель БМП пожертвовал собой ради спасения сослуживцев.