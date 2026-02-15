Надоела Турция? Почему туристы из России массово летят в Африку

В 2026 году интерес российских туристов к африканским направлениям продолжает расти, рассказал Life.ru директор выставки MITT Максим Шилов. Туроператоры предлагают все больше вариантов: от классического сафари до настоящих экспедиционных маршрутов.

Путешественники ищут свежие впечатления, авиакомпании расширяют сетку рейсов, и логистика становится удобнее. По словам эксперта, российский турист за последние годы стал опытнее и требовательнее, и Африка как раз отвечает его запросам.

По итогам 2025 года многие страны континента показали уверенный рост числа гостей из России. В 2026-м эксперты ожидают прибавки еще на 20-25%. При этом география поездок заметно расширяется.

Если раньше все знали только Кению, Танзанию, Маврикий, Сейшелы и ЮАР, то теперь в списке фаворитов появляются Уганда, Намибия и Зимбабве. Африканские государства активно развивают русскоязычный сервис и налаживают связи с российскими туроператорами.

Особенно заметно укрепили позиции Намибия и Уганда. Намибия впервые была представлена на крупной туристической выставке MITT. Страна делает ставку на эко-туризм и свои уникальные ландшафты — от пустынь до диких побережий.

Уганда, в свою очередь, расширяет присутствие в сегменте приключенческих маршрутов. Главный козырь — треккинг к горным гориллам и насыщенные культурные программы.

Эксперты прогнозируют, что Африка станет одной из главных точек роста российского выездного туризма. В выигрыше окажутся те направления и компании, которые уже сейчас вкладываются в качество сервиса и продумывают стратегию работы с новыми поколениями путешественников.

Ранее путешественник Дрю Бински, объехавший все страны Африки, назвал три лучших для туризма.