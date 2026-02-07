Путешественник, объехавший все страны Африки, назвал три лучших для туризма

Путешественник и известный блогер Дрю Бински, посетивший все 54 страны африканского континента, назвал три государства, которые, по его мнению, обязательны к посещению.

На своем YouTube-канале он отметил, что в его личный топ вошли Танзания, Эфиопия и Намибия. Каждая из этих стран предлагает уникальный опыт: от сафари и древних культур до фантастических пустынных ландшафтов.

Танзания покорила Бински своей невероятной природой и культурным разнообразием. Это край классического сафари: здесь можно наблюдать Великую миграцию в Серенгети, любоваться кратером Нгоронгоро и восхищаться вершиной Килиманджаро.

Путешественник высоко оценил возможность познакомиться с бытом одного из древнейших племен планеты — хадзабе, а затем отдохнуть на белоснежных пляжах острова Занзибар. По словам Бински, эта страна считается одной из самых безопасных в Восточной Африке для туристов.

Эфиопию ютубер, побывавший там девять раз, назвал колыбелью цивилизации с богатейшим наследием. Главные жемчужины — скальные церкви Лалибелы, внесенные в список ЮНЕСКО, древний город Харар и впечатляющие пейзажи региона Тиграй.

Страна также славится своей кухней, которую турист считает лучшей в Африке, и является родиной кофе, где можно стать свидетелем традиционной церемонии. Отдельного внимания заслуживают уникальные племена долины реки Омо.

Намибия привлекает своими масштабными и почти инопланетными ландшафтами. Это вторая по плотности населения страна в мире, где на первый план выходит природа: красно-песчаные дюны Соссусвлея в пустыне Намиб, соляные равнины и дикие животные национального парка Этоша.

Бински отметил необыкновенное дружелюбие местных жителей, многие из которых свободно говорят по-английски, а также возможность познакомиться с культурой кочевого племени химба.

Ютубер добавил, что путешествие по Африке требует подготовки. Следует опасаться классических рисков: диких животных во время сафари (нельзя выходить из машины), карманных краж в городах, пить только бутилированную воду.

В Эфиопии стоит уточнять текущую политическую обстановку в некоторых регионах и опасаться малярии. В Намибии нужно быть готовым к долгим переездам по грунтовым дорогам и резким перепадам температур в пустыне.

