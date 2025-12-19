«Надолго и практично». Большинство россиян отказались от живой ели в пользу искусственной

Традиционная живая ель сохранила свою популярность лишь у 9% респондентов, а каждый пятый (21%) и вовсе обходится без символичного дерева. В качестве компромиссного варианта многие рассматривают еловые ветки и букеты: более половины опрошенных (54%) видят в них удачную праздничную альтернативу, хотя четверть (25%) считают такой декор недостаточно полноценным. Еще 21% аудитории предпочитает нехвойные композиции.

Интересные данные касаются и жизненного цикла искусственных красавиц. Большинство владельцев (64%) обновляют свое праздничное дерево сравнительно часто — раз в пять лет или чаще. Почти треть (31%) используют одну елку значительно дольше, от 6 до 10 лет, а 5% экономных пользователей эксплуатируют ее «до победного», то есть до полного износа. Что касается сроков расставания с новогодней сказкой, здесь тоже нет единства. Большинство (61%) следует традиции и разбирает украшения после Старого Нового года, 14 января. Значительная часть (37%) не спешит прощаться с праздником и убирает декор лишь в начале февраля или даже позже. И лишь 1% респондентов делают это сразу после новогодней ночи.

Ранее сообщалось о том, что жителям Подмосковья рассказали, как выбрать новогоднюю елку.